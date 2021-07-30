أسعار الوحدات السكنية بمبادرة التمويل العقاري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها منذ أشهر تحت مسمى «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% على مدار 30 عاماً.

ومن المقرر أن يجري الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، وبدءا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2021، سيجري الحجز لجميع المواطنين.

أسعار الوحدات السكنة بمبادرة التمويل العقاري

ويتضمن الطرح الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، بسعر يصل إلى 164 إلى 310 آلاف جنيه.

كما سيجري طرح وحدات ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين 105 و114 مترا مربعا، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

أما الإعلان الثاني الذي سيكون ضمن المبادرة، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) بمساحة تتراوح بين 100 إلى 120 مترا مربعا، وسيجري تسليمها خلال 36 شهرا، في مدن (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد).

ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، ويجري سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة.