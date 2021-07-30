وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الحسينية المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مرور على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، كما جرى التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والأقسام الحرجة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الطبية، وحرص على الاستماع إليهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وخلال التفقد تلاحظ وجود مريض بالأقسام الداخلية، تأخر الطبيب المعالج في توقيع الكشف الطبي عليه، وتأخر الوجبة الغذائية الخاصة به، وعلى الفور جرى استدعاء طبيب آخر لتوقيع الكشف الطبي على المريض.

ووجه وكيل الوزارة بمجازاة الطبيب والممرضة بالقسم، والمشرفين على التغذية ومطبخ المستشفي، وشدد على مدير المستشفى بالمتابعة المكثفة على الأقسام الطبية، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما أكد على تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بالسجلات الطبية الخاصة بالمرضى، كما شدد على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالكهنة الموجودة بالمستشفي، مؤكدًا على تكثيف أعمال التطهير والجرد والتعقيم اليومي بكافة أقسام المستشفي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مدير إدارة المستشفيات ومدير التخطيط وإدارة المستشفي، ناقش خلاله نقل بعض الخدمات الطبية للمركز الطبي بالحسينية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم الابتدائي له، وذلك للبدء في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وناقش مع إدارة المستشفى خطة العمل، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وبحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها.