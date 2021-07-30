أول صورة لشهادة تطعيم لقاح كورونا.. تشترطها الدول للسفر إليها

أصدرت وزارة الصحة والسكان، نسخة من الشهادة الإلكترونية، المقرر منحها للمواطنين المسافرين للخارج، التي تفيد تلقيهم لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل مهمة السفر للخارج للمواطنين، خاصة بعد وضع بعض الدول مجموعة من الشروط لدخولها، واشتراط حصول القادمين إليها على أنواع لقاحات معينة.

تطيعم كورونا في مصر

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، مشيرة إلى أنه يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن، كما ناشدت وزيرة الصحة، المواطنين، لحجز لقاحات كورونا في مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأضافت الوزيرة، خلال عرضها موقف تطعيم كورونا في مصر في الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أنّه فيما يتعلق بالمسافرين للخارج، جرى تجهيز 125 مكتبا، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بالتجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين.

وتنشر «الوطن» أول صورة لشهادة تطعيم كورونا كما يلي:

وأكدت وزيرة الصحة، أنّ حجز لقاح كورونا يتم من خلال موقع تسجيل اللقاح، التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مشيرة إلى أنّ العمل جارِ لإتاحة اللقاحات المطلوبة، لأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.

وطالبت الوزيرة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، خاصة وأنه خلال هذه الأيام يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك استقرار الوفيات.