وزيرة الصحة: وصول ثلاجات لحفظ لقاح فايزر في مصر خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرب استلام ثلاجات لحفظ جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والتي تحتاج لدرجات حرارة منخفضة، موضحة أنه من المتوقع وصول الثلاجات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ثلاجات حفظ لقاح فايزر في مصر تصل خلال أيام

وقالت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية لها اليوم على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة اليوم، إن الثلاجات تعتبر إضافة ودعم قومي لسلسلة التبريد التي تمتلكها مصر لحفظ جرعات اللقاحات، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

63 ثلاجة للقاح فايزر تصل مصر بطاقة 619 ألف جرعة

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق الذي أُبرم مع «يونيسيف» يقضي بوصول 63 ثلاجة لحفظ جرعات لقاح فايزر بمصر، كمنحة مجانية، موضحة أن الثلاجات ستكفي لحفظ ما يقرب من 619 ألف جرعة من هذا النوع من اللقاحات.

جرعات لقاحات كورونا ستصل مصر حتى نهاية 2021

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، ذكرت الوزيرة في عرضها على المجلس بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر، أنه من المُقرر توفير لقاحات خلال شهر أغسطس وحتى نهاية عام 2021، تكفي لتطعيم نحو 83.7 مليون مواطن ومواطنة، موضحة أن تلك الجرعات ستصل لـ148.2 مليون جرعة.

وفصَّلت وزيرة الصحة والسكان نوعيات اللقاحات المنتظر وصولها لمصر حتى نهاية العام الجاري، والتي جاءت كالآتي:

1- لقاح سينوفاك:

من المُقرر أن تورد الشركة الصينية المُصنعة للقاح إلى مصر كميات من المواد الخام تكفي لتصنيع كميات كبيرة من هذا اللقاح، والتي ستصل لنحو 70.2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك».

2- لقاح سبوتنيك في الروسي

من المنتظر أن يصل مصر نحو 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي إلى مصر حتى نهاية العام الجاري.

3- لقاح جونسون آند جونسون

تم التعاقد على توفير نحو 20 مليون جرعة من هذا اللقاح، وستصل مصر قبل نهاية العام الجاري.

4- لقاح استرازينيكا

من المنتظر وصول جرعات من لقاح استرازينيكا لمصر تُقدر بنحو 35.6 مليون جرعة.

5- لقاح فايزر

تعاقدت مصر على نحو 2.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، والتي ستصل حتى نهاية العام الجاري أيضاً.