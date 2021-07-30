الصحة تكشف إجمالى عدد جرعات لقاح كورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالى جرعات لقاح كورونا المتوقع وصولهم لمصر خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام إلى 148.2 مليون جرعة، وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها أن هذه الجرعات تكفى لتطعيم 83.7 مليون مواطن، وناشدت وزارة الصحة والسكان مجددا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

خطوات تسجيل لقاح كورنا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

إدخال الاسم الرباعي من خلال هذا الرابط

- إدخال السن والتاريخ المرضى.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحصول على لقاح كورونا في المنازل من خلال التواصل مع الخط الساخن للوزارة ، وحددت الفئات المخصص لها أخذ لقاح كورونا وهم المواطنون غير القادرين على الحركة.

وشددت الوزارة على ضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة، حتى تتمكن الوزارة من إرسال الرسالة النصية للمواطنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك في منشور توعوي لها، حيث ذكرت أن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وطالبت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار حتي في حال أخذ اللقاح، مؤكدا أن اللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة.