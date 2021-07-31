اليوم.. طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي يمتحنون الأحياء والاستاتيكا

يؤدي صباح اليوم السبت، الموافق 31 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحانات الثانوية العامة 2021، في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة علمى رياضة، من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، فيما يؤدي طلاب شعبة العلمى علوم امتحان مادة «الأحياء» من الساعة 10 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، منوهاً إلى أنه تم حرمان 23 طالبا من الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب قيامهم بتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس المقبل.

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، سواء في أسئلة امتحانات الشعبة العلمية أو الأدبية، مؤكداً أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات مستمرة، وكل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2021، انتهوا من امتحاناتهم بسلام ويسر، منوهاً إلى أن جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية معقمة تماماً، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من أى مكروه، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين، وتحويل جميع محاضر الغش للنيابة العامة.