«الهجرة» تعلن مراكز ومواعيد عمل مكاتب لقاح كورونا للمسافرين للخارج
كتب:
سماح حسن الجوهري
04:56 م | الجمعة 30 يوليو 2021
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكل التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، وذلك لتقديم اللقاحات كورونا للمسافرين، وذلك بالتعاون مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الاتفاق بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على إتاحة مكاتب تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج.
تجهيز 125 مكتبًا بالمحافظات لطباعة الشهادات بـ QR code للمسافرين في الخارج
وقال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن جميع مراكز لقاح كورونا للمسافرين سوف تعمل ابتداء من غد السبت وطوال الأسبوع دون إجازات، مشيرا إلى أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.
وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، والتي تشترطها بعض الدول من لقاحات جونسون آند جونسون، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يصل لقاح جونسون آند جونسون، تستقبله مصر قريبا خلال شهر أغسطس المقبل هو أحد اللقاحات المخصصة لأغراض السفر، وهو عبارة عن جرعة واحدة، ومن المقرر توفيره في 179 مركزا لتلقي اللقاح.
وأوضح المصدر أن بدءا من غد السبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، سيتم العمل في الـ125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، وذلك بعد إرسال رسالة لهم عبر التليفون المحمول محدد فيها مركز التطعيم، مضيفا أنه لا بد من إحضار الأوراق الخاصة بالمواطن وهي تأشيرة السفر وتذكرة السفر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشغيل المراكز بشكل تجريبي أمس الخميس.
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