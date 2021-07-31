مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-7-2021 في محافظات مصر

تشهد مواقيت الصلاة، اليوم السبت الموافق 31 يوليو، تفاوتًا بسيط من مدينة لأخرى، وفي إطار اهتمام المسلمين بمواقيت الصلاة، نستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتتفاوت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم السبت، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:34

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:15

مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:25

مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء: 08:07

مواقيت الصلاة اليوم السبت في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:49

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة اليوم السبت في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:33

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة اليوم السبت في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:30

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 07:00

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:19

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:52

أذان المغرب 07:05

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:18

أذان المغرب 08:29

أذان العشاء: 09:58