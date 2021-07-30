بالمجان.. إجراء الكشف الطبي على 1200 مريض ضمن مبادرة «نور الحياة»

شهدت قرى وعزب مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، إجراء الكشف الطبي ضمن المبادرة الرئاسية «نور الحياة» لمكافحة العمى وعلاج ضعف الإبصار، بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة القرى والعزب والنجوع، وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان

وأكد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن أعمال المبادرة الرئاسية «نور حياة» انطلقت تحت إشراف صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يومي الخميس والجمعة بمركز شباب سنهور المدينة دسوق، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بقرية سنهور والقرى المجاورة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المرحلة الثانية التي يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية.

وقال «عبد الستار» إلى أن المبادرة بدأت أعمال اليوم الأول، أمس الخميس، واستفاد منها 600 مواطن ومواطنة من قرية سنهور المدينة والقرى المجاورة، واليوم الثاني استفاد منه أيضًا 600 مريض، ليصبح إجمال الكشف خلال اليومين 1200 مواطن ومواطنة، وجرى إجراء الكشف الطبي على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتي تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وقدم «عبد الستار» الشكر والتقدير لأهالي قرية سنهور المدينة والجمعيات الأهلية والقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر والمتطوعين والفريق الطبي على جهودهم المبذولة خلال اليومين ونجاح المبادرة.