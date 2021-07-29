كفر الشيخ ضمن أفضل 1815 جامعة على مستوى العالم بتصنيف الجامعات الإسباني

أعلن الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن حصد الجامعة المركز 1815 في تصنيف الجامعات الإسباني Ranking Web of Universities الذي يصدر كل 6 أشهر، حيث حسنت الجامعة مركزها بنحو 78 مركزًا عالميًا وهو ما يعد إنجازًا لإدارة وأسرة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن هذا التصنيف يستخدم كلاً من مؤشرات الويب والمؤشرات البيبليومترية الخاصة بالبحث العلمي، وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم «عدد الصفحات في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة، والمؤشر الثاني للتأثير ويشمل محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة، والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم، والمؤشر الرابع عن البحوث أكثر استشهادا وتشمل عدد البحوث من بين أعلى 10٪ تم الاستشهاد بها في كل تخصص من جميع التخصصات السبعة والعشرين لقاعدة البيانات الكاملة مصدرها السيماجو Scimago»، وذلك خلال فترة الخمس سنوات: 2015-2019 ويخصص له 40% من درجة التقييم.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن التقدم الذي أحرزته جامعة كفرالشيخ في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود متواكبة لإدارة الجامعة لاتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن .

ووجَّه رئيس الجامعة الشكر إلى القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين ومسئولي تحديث وتطوير الصفحة الإلكترونية للجامعة والقائمين على التصنيف.