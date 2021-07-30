عاجل.. إحالة 4 من حركة النهضة التونسية للتحقيق بتهمة أعمال عنف

أحالت السلطات التونسية، 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، وفقًا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من تكليف وزير داخلية جديد في تونس.

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب، بتصريف الأعمال المالية والإدارية للمجلس، وفقًا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل.

وقالت القناة، إن الجريدة الرسمية التونسية نشرت الأمر الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ونشرت الجريدة الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس التونسي، قيس سعيد، من رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية، بأن يطبق القانون ويضمن استمرارية الدولة في ظل الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد.