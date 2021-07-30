رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. إحالة 4 من حركة النهضة التونسية للتحقيق بتهمة أعمال عنف

كتب:

نعيم أمين
06:09 م | الجمعة 30 يوليو 2021
مظاهرات تونس

مظاهرات تونس

أحالت السلطات التونسية، 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، وفقًا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من تكليف وزير داخلية جديد في تونس.

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب، بتصريف الأعمال المالية والإدارية للمجلس، وفقًا لما أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل.

وقالت القناة، إن الجريدة الرسمية التونسية نشرت الأمر الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ونشرت الجريدة الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس التونسي، قيس سعيد، من رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية، بأن يطبق القانون ويضمن استمرارية الدولة في ظل الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد.

اقرأ المزيد:

«من وحي كورونا».. فنان تونسي يعبر بريشته عن أحداث تونس: لقاح ضد الفساد

عاجل.. الإخوان يهددون بعودة الإرهاب إلى تونس حال عدم تراجع قيس سعيد

تعرف على آخر قرارات قيس سعيد في تونس «فيديو»

«حركة تونس إلى الأمام»: العديد من النواب ضالعون في ملفات فساد

رئيس تونس يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب