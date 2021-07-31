اختبارات لاختيار الأفضل.. 16 خطوة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات

تشهد وزارة التنمية المحلية تعاونا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ عام 2019 للارتقاء بالعنصر البشرى بالمحليات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتأهيل صف ثان لتولى المناصب القيادية وتحمل المسئولية داخل صفوف الوحدات المحلية والمحافظات.

ورصدت «الوطن» الخطوات التى تم اتخاذها خلال السنوات الماضية من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تطوير أداء المحليات وتطوير مستوى العاملين وهى كالتالى:

- التنسيق بين الوزارة والأكاديمية لإعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية بالمحافظات للارتقاء بالعنصر البشرى فى القيادة وتولى المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات الإدارية والتكنولوجية.

- تأهيل وتدريب العاملين بالوحدات المحلية بما يساعد في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية.

- تعاون الأكاديمية مع الوزارة لإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من أجل خدمة أفضل.

- توقيع بروكولات مع 12 محافظة لتلبية احتياجاتها من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالعنصر البشري في الجهاز الاداري بالمحافظات.

-إجراء الاختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية بمقر الأكاديمية للمتقدمين لمسابقات القيادات المحلية التي تجري الوزارة مقابلاتها الشخصية خلال الفترة الحالية لاختيار رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

- تقديم برامج تدريب لسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين لصقل مهاراتهم فيما يخص أدوارهم القيادية والوظيفية.

-التعاون مع الأكاديمية في تدريب العاملين بالمحليات خاصةً ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع المواطنين من خلال مبادرة المسئول الحكومي المحترف.

-التوسع في عمليات التدريب وتأهيل الكوادر المحلية باعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذى تواجهه الوزارة بكل قوة.

-الارتقاء بقدرات العنصر البشري بها بما يتفق مع رؤية مصر 2030، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

-تقديم البرامج التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة للعاملين فى عدة محاور من أهمها الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، والأمن المعلوماتي، والعولمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقوماته، وإدارة المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي الفعال، والعمل الجماعي وإدارة فرق العمل.

-تقديم الدوارت التدريبية اللازمة فى المجالات الإدارية والتكنولوجية، القيادة، الإدارة العامة.

- المشاركة فى الأنشطة والفاعليات والمؤتمرات والمبادرات والتعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج سياحية وثقافية لمتدربي وخريجي الأكاديمية بالتعاون مع المحافظات.

- إكساب المتدريبن خبرات من أرض الواقع وتنمية قدراتهم على اتخاذ القرار ومواجهة الأزمات.

-تدريب وتنمية مهارات العنصر البشري والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحليات يساهم بشكل أساسي في عملية التنمية الجارية.

- تقديم الاستشارات لتنمية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة إلى جانب البرامج التدريبية المتنوعة التى يتم تصميمها وتنفيذها لتتناسب مع العاملين بالوزارة والمحافظات.

- اجراء الاختبارات المتعددة لاختيار الكفاءات الأنسب للمواقع القيادية.