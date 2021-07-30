حادث قطار نجع حمادي.. كسر ساق وخلع كتف شخصين وإيقاف سائق عن العمل

شهدت شريط السكة الحديد بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، حادث قطار نجع حمادي، واصطدم قطار الركاب 735 خط نجع حمادي – سوهاج، بمصد خرساني بعد الظهر، وذلك قبل انطلاق الرحلة من الرصيف الفرعي في محطة نجع حمادي.

وأسفر حادث قطار نجع حمادي عن إصابة شخصين أحدهما كسر في القدم اليمنى، والثاني خلع في الكتف سقطا من شدة اصطدام القطار في الكتلة الخرسانية، ولم تتأثر حركة قطارات السكة الحديد بالحادث، فيما عاين فريق من النيابة العامة ومدير أمن قنا موقع الحادث، وتمكنت لجنة فنية من السكة الحديد من رفع آثار الحادث، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف سائق الجرار عن العمل وإجراء تحليل مخدرات له.

حادث قطار نجع حمادي.. إصابة اثنين

وقال إسعاف قنا، إن حادث قطار نجع حمادي الذي يحمل رقم 735 نجع حمادي – سوهاج، أدى إلى إصابة راكبين سقطا من القطار من شدة الاصطدام، والمصابين هم«عبدالله محمود عوض، 17 عامًا، بكسر في الساق، وعلاء فوزي مرسي، 40 عامًا، خلع في الكتف، مقيمين بهجورة».

حاث قطار نجع حمادي.. مدير الأمن والنيابة العامة يتفقدان موقع الحادث

تفقد اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، في أولى مهامه بعد توليه منصب مدير أمن قنا، في الحركة الأخيرة، محطة قطار نجع حمادي لمعرفة أسباب حادث تصادم قطار الركاب بمصد خرساني، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أسباب الحادث.

حادث قطار نجع حمادي.. إيقاف سائق الجرار قطار عن العمل

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر، اليوم الجمعة عقب الحادث، عن واقعة اصطدام جرار قطار 735 ركاب نجع حمادي - سوهاج المكون من عدد 7 عربات مطورة، بالتصادم في المصد الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن حوش محطة نجع حمادي، واتخذت الهيئة قرارًا بإيقاف السائق عن العمل، وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه ومعاقبته.