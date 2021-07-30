الزراعة في أسبوع.. أنشطة الوزارة في الفترة من 23 إلى 29 يوليو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الإسبوعي» في نسخته رقم 49، حول الحصاد الإسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها.

وأشار الملخص إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هنأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالذكرى الـ69 لثورة يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن الثورة قضت على الرأسمالية والإقطاع، وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا.

وألقى الإنفوجراف الضوء على استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حاليا في القاهرة، وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجا يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل، فضلا عن إجراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، جيمس واني إيجا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف، ويضم الوفد السوداني وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

كما استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان أونيوتي أديجو، وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية.

وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الانجازات التي تحققت في مجالات القطاع الزراعي المختلفة، كما استعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، كما أهدى اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، درع اللجنة، كما اكد أعضاء اللجنة اطمئنانهم، إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر، خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف انتاج المحاصيل الاستراتيجية، ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث جاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، كما اكد وزير الزراعة ان مشروع قانون حماية البحيرات يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك في مصر.

واجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس إدارة شركة «ميفاك» المصرية- الأمريكية المشتركة، ورئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة «كيمين» الأمريكية، والدكتور راميش إينجار، نائب رئيس مجلس ادارة شركة «ميفاك»، وشركة «كيمين»، والدكتور مجدي السيد، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة «ميفاك»، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وخطط العمل الخاصة بتطوير انتاج اللقاحات البيطرية والنهوض بها.

وخلال هذا الأسبوع، وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ (323 مليون جنيه) لعدد2350 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (22 ألف) رأس، في جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 4,9 مليار جنية لأكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.

كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، «إنفوجراف» يوضح، الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما استقبلت الحديقة النباتية بأسوان، التابعة إلى معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي؛ للتعرف على الأنواع النباتية النادرة التي لا مثيل لها، حيث تضم الحديقة 720 نوع نباتي نادر على مستوى العالم.

وأعلنت الوزارة عن أنه تم حصاد 3500 فدان من محصول البنجر من إجمالي 4000 فدان بمشروع غرب غرب المنيا، وتوريد حوالي 60 ألف طن لمصانع السكر بالمنيا والفيوم، حيث تتمثل متوسط نسبة السكر في البنجر 22%، كما تم الانتهاء من حصاد 500 فدان القمح وتوريد المحصول بالكامل، كما أعلن المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم خلال النصف الأول من عام 2021، إجراء تحاليل واختبارات، لعدد 9100 عينه من رسائل مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المصنعة محليا، كما قام بعدد من الدراسات بلغت 2300 دراسة مابين دراسات سمية حادة وسمية بيئية ودراسات بصمة وشوائب ودراسات فترة ماقبل الحصاد لمبيدات جديدة.

وبلغ إجمالي ما تم تحصينه من جرعات، حوالي أكثر من 3 ملايين جرعة للماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما نظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى قرى محافظه القليوبية المختلفة، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية طلاب قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة- جامعة الأزهر، وذلك في إطار دور المعمل لتأهيل طلاب السنوات النهائية لسوق العمل، كما شارك المعمل في الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية ومقدمي الخدمات وشركاء الغرفة، وبلغ عدد الشهادات الخاصة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع، حوالي 4000 شهادة.

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر لأكثر من 4.2 مليون طن بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021 حيث بلغت 4 ملايين و253 ألف و122 طن من المنتجات الزراعية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 765 ألف 202 طن ، بالإضافة إلي تصدير 619 ألف 800 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 441 ألف و115 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 169 ألف و300 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 129 ألف و 300 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 26 الف و200 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 الف و800 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 1 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و 370 طن ، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و 996 طن، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 الاف و 200 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 580 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 242 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 3002 طن.وأكد د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي أن العمليه التصديرية لم تتوقف خلال ايام اجازة عيد الاضحي حيث استمر الحجر في العمل علي مدار ال ٢٤ ساعه يوميا من اجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية وضمان انتظام العمليه التصديرية علي اكمل وجه هذا بالإضافة إلي العمل في جميع المواني من اجل فحص الواردات الزراعيه لضمان الحفاظ علي البيئة الزراعية وتأمين ورادت مصر من السلع الاستيراتيجية.

الزراعة: الفاو وبحوث الصحراء يتابعان فعاليات أنشطة حفظ وإدارة التنوع البيولوجي الزراعي بواحة الخارجة

وبحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بمصر، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل المنظمة وقيادات العمل التنموي بالوادي الجديد، افتتحت أعمال ورشة العمل التشاركية لاختيار الأصناف البرية والمنزرعة ذات الأهمية الاقتصادية بواحة الخارجة، ضمن فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة.

وصرح الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، المنسق القومي للمشروع، بأن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها بالواحة لتحقق استدامة الموارد الطبيعية وذلك بالحفاظ علي الأصول الوراثية لبعض النباتات والاقارب البرية بالواحة، حيث أكد بأن المشروع يستهدف حفظ ثلاث أنواع من الأقارب البرية للمحاصيل المنزرعة بالطرق العلمية من خلال بنوك الجينات الحقلية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين، ممثل منظمة «فاو» عن سعادته بحضور هذه الورشة علي أرض الوادي الجديد حيث اكد سيادته علي ضرورة تبني الأفكار الجديدة للحفاظ علي الأصول والموارد النباتية.

وأفاد ممثل الفاو، بأن المشروع أحدث نقله نوعية في عملية التوعية لدي مزارعي الواحة بإتباع نهج التخطيط والعمل التشاركي في كافة مراحل العمل كما أعرب الدكتور محمد يعقوب نائب ممثل منظمة الفاو بمصر عن شكره لمركز بحوث الصحراء علي ما قام به خلال الفترة الماضية في عملية نشر الوعي البيئي لدي المزارعين وأهمية الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالواحة.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد حمدي عمار، أستاذ ورئيس قسم الأصول الوراثية بمركز بحوث الصحراء والمشرف علي النشاط، بأن أهمية التنوع البيولوجي تتمثل في إثراء الوسط الزراعي بالكائنات الحية التي تحافظ علي النظام البيئي وصرح سيادته بأنه خلال عمليات الرصد للفريق البحثي لنشاط التنوع البيولوجي تم تسجيل قرابة 96 نوعًا من النباتات البرية بالقرى الثلاث للواحة تمثل النباتات البرية بمنطقة عمل المشروع، حيث تم حصر ورصد وتقييم ما يقرب من 22 نوع من الأقارب البرية تنتمى الى 10 عائلات نباتية لأنواع المحاصيل المنزرعة بالواحة تستخدم معظمها في العديد من المجالات سواء الطبية أو الرعوية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام بعض الأقارب البرية في تغذية الانسان، كما تم رصد ما يقرب من 29 نوعا نباتيا منزرعا بالقرى الثلاث، شملت المحاصيل الحقلية ومحاصيل الحبوب والاعلاف الخضراء والعديد من أشجار الفاكهة.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد إمام، أستاذ الحشرات بمركز بحوث الصحراء بأنه تم رصد وتقييم ما يقرب من أحد عشر أنواع من الملقحات الحشرية في الحقول التمثيلية لمحاصيل الفول والبرسيم الحجازي.

وصرح الدكتور عماد عوض، مسؤول الاتصال والتواصل المجتمعي بالمشروع، بأن مثل هذه الفعاليات واللقاءات تعزز دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة، كما أن إشراك المزارعين في مثل هذه الفاعليات أتاحت لهم الفرصة في التعرف على أهمية وفوائد التنوع البيولوجي بالواحة.

وفي نهاية الورشة تم الاتفاق مع المزارعين علي اختيار ثلاث أنوع من النباتات البرية وهي نبات الهجليج الذي يستخدم في علاج الحروق السكرى وعلاج الملاريا ويستخدم في طرد الديدان ونبات الدمسيسة الذي يعالج الامراض الصدرية والروماتيزمية ويعالج مرض السكرى ومفيد ايضا في طرد الحصوات.

وأخيرا تم اختيار شجرة الدوم وهي شجرة معمرة تعالج ضغط الدم المرتفع وتعمل على الوقاية من تصلب الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول.

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون يجب مراعاتها خلال شهر أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر اغسطس. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا- أهم العمليات:

1- التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.

2- ذيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية ارطوبة اللازمة لذلك.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-ضبط عمليات الري وعدم الإفرط في الري.

ثانيا- التسميد:

أ) الأشجار التي تروى بالغمر:

1- الاشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2- يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم. ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر.

ب) تسميد اشجار الزيتون التي تروى بالتنقيط:

الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ نصف كجم سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: يضاف 3 كجم سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم.

الرية الرابعة: يضاف 1لتر حامض أميني للفدان مدة شهر، و2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر، و1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما، بتبادل مع 1 لتر نيترك مرة كل 15 يوم التسميد الورقي في حالة ظهور نقص العناصر، ويتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتي: 350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري:

السنة الأولى 25 لتر/ الشجرة السنة الثانية 28 لتر/ الشجرة السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة السنة الرابعة 35:30 لتر/ الشجرة السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة اكبر من سبع سنوات 70 لتر/ الشجرة.

ومعدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور.

رابعا- برنامج المكافحة مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية:

1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

2- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب (1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة).

3- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة الشامية يجب مراعاتها خلال شهر أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

• تجنب التعطيش ( إطاله فترات الرى خاصة أثناء التزهير ) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق (زيادة ماء الرى) حتى لا يؤدى إلى إصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول.

• الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق ( إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) أو التطويش (إزاله الجزء العلوى من النباتات ) بغرض تغذية المواشى. حيث إن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين الماده الجافة، وبالتالي نقل المحصول.

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة الرفيعة يجب مراعاتها خلال شهر أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر اغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

- يزهر المحصول خلال هذا الشهر.

- يتم الاهتمام بالري خلال هذا الشهر، لأن أي عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا.

- يتم الري إما في الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الري الضار وقت الظهيرة.

- ينصح بعدم التوريق.