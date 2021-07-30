بعد طرح موديل 2022.. أهم المنافسين لسيارة «جيتور X95» الجديدة

تعتمد المنافسة بين الطرز المختلفة للسيارات الملاكي على الفئة السعرية، والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة. ومؤخرا تم إزاحة الستار عن الموديل الجديد من طراز جيتور X95 لعام 2022، التي تم طرحها بفئتين داخل السوق المحلية، ضمن قائمة السيارات الملاكي، موديل 2022، التي تم طرحها منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري.

وترصد السطور التالية، قائمة المنافسين لسيارة جيتور X95 موديل 2022، في الفئة السعرية والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، ومنها:

جيتور X95 موديل 2022

- تأتي السيارة بفئتين، الفئة الأولى بسعر 399.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تستهلك متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

ساوايست DX7 موديل 2022:

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 352 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 358 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 383 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 410 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل إلى 215 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 315 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سين ينتج قوة قدرها 104 حصان، وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/ مترن متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 58 لتر من الوقود لقطع سافة 100كم/ ساعة.

شيري تيجو 8 موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 395 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

دفسك إيجل 580 موديل 2021

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 299 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 350 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.2 لتر من الوقود بقطع مسافة 100كم/ ساعة.