يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة، بالشعبة العلمية، عن المراجعة النهائية لمادة الإستاتيكا قبل ساعات من بدء الامتحان، الخاص بهذا الفرع من مادة الرياضيات. وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، خاصة طلاب الثانوية العامة، نقدم المراجعة النهائية لفرع الإستاتيكا في مادة الرياضيات لشعبة علمي رياضة، التي يقدمها الأستاذ محمد غبور، خبير الرياضيات بالثانوية العامة.

المراجعة النهائية لمادة الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

للاطلاع على المراجعة كاملة لمادة الإستاتيكا من هنــــــا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أوضحت أن بث المراجعة النهائية لمادة الإستاتيكا سيتم عبر منصة حصص مصر وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث المباشر.

وأدى طلاب الثانوية العامة، العديد من المواد خلال الفترة الماضية، وأدوا أيضا الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021، ورقيا على الـ«بابل شيت» وإلكترونيا على جهاز التابلت في مادة الأحياء والإستاتيكا، في جميع المدارس الحكومية، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعليمن قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان التجريبي الثالث يعقد دون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العامة، وهو يأتي بهدف تدريب الطلاب على شكل ورقة الامتحان النهائية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة النهائية، بدءا من يوم 10 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر نفسه، لطلاب الشعبة الأدبية، بمزيج إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، للطلاب النظاميين، وورقيا فقط للطلاب الراسبين والمنازل، والمحبوسين على ذمة قضايا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.