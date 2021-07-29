لطلاب الشعبة الأدبية.. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، خاصة بعد انتهاء امتحانات الشعبة الأدبية اليوم الخميس، بأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وختام الامتحانات للشعبة العلمية الإثنين المقبل، وطبقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر إعلان النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات، أي أنّ أقرب موعد لها سيكون يوم 12 أغسطس المقبل، خاصة وأنّ الامتحانات تنتهي يوم 2 أغسطس بمادتي الجيولوجيا والرياضيات البحتة.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أنّ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل نهائي، يتوقف على الانتهاء من تصحيح كل المواد قبل يوم 10 أغسطس، على أن يكون هناك يومين لتجميع النتيجة ورصد الأوائل في كل شعبة واحتساب نسبة النجاح ومقارنتها بالعام الماضي.

التصحيح الإلكتروني يسرع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ إعلان النتيجة بشكل نهائي يتوقف أيضا على الانتهاء من تصحيح المواد العلمية التي يؤديها طلاب الشعبة العلمية آخر يومين بشكل سريع، خاصة وأنّهم 4 مواد دفعة واحدة، مع مراجعة باقي المواد التي سبق تصحيحها قبل الأول من أغسطس.

ورجحت المصادر عدم تأخر موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 لاعتبارات كثيرة، أولها أنّ التصحيح إلكتروني ولا يوجد أي تدخل بشري، كما أنّ جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أسئلة مقالية تتطلب التدقيق فيها عند التصحيح، وعملية رصد الدرجات في كل مادة عملية سهلة، حيث تتم من خلال الماسح الضوئي.

واستبعدت وزارة التعليم في وقت سابق، أن يكون هناك تدخلات بشرية في التصحيح والرصد، مؤكدة أنّ كل شيء يتم إلكترونيا لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، لمنع أي أخطاء كانت تتكرر في السنوات الماضية.