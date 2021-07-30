آخر مادة 2 أغسطس.. خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء موعد امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية والتي من المقرر انتهاءها الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس 2021، وهو ما يدفع البعض للقلق تجاه بعض المواد ويستعد للبحث عن خطوات وكيفية التظلم من النتائج فور إعلانها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات التظلمات الثانوية العامة 2021، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات التظلم من نتائج الثانوية العامة

- في البداية لابد أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك المصرية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم 2/88040/450/9، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم 1050001000036407 ببنك مصر.

- ثانيا يتوجب على الطالب أن يقدم طلبا للاطلاع على كراسة الإجابة، لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- ثالثا يقوم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- رابعا يستطيع للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، في الساعة الـ 9 صباحا، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم لتظلم آخر.

- خامسا الاطلاع على كراسة الإجابة يتم من خلال صورة ضوئية فقط، وليست الأصلية، ويشترط أن يحضر الطالب بنفسه، وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في الحالات الآتية.

- سادسا وجود أجزاء من الإجابات غير المقدرة في ورقة الإجابة، أو أن تجميع الدرجات غير مطابق، أو أن هناك خطأ في تجميع الدرجات.

- سابعا يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

إلغاء تظلمات الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدل الدائر بشأن تظلمات الثانوية العامة، ما بين أنباء عن إلغاءها بداعي أنّ التصحيح سيكون إلكترونيا، ولا قيمة للتظلم طالما أنّه لا يوجد تدخل بشري، وبين مطالبات لأولياء الأمور باستمرار التظلم لمزيد من الطمأنينة والتأكد من عدم وجود أخطاء في التصحيح حتى لو كان إلكترونيا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنّه تقرر استمرار تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة على نتائجهم خلال تطبيق نظام الامتحانات الجديد بالإجابة على الأسئلة من خلال البابل شيت وتسجيلها على جهاز التابلت لمزيد من التأكيد عليها.

وأضاف وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّه يحق لأي طالب في الثانوية العامة التظلم على نتيجته، حتى لو كان التصحيح إلكترونيا، على أن يكون ذلك بالنسبة للطلبة النظاميين أو المنازل والراسبين من العام الماضي وغيرهم من الفئات الطلابية.