كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط تقديم الثانوية العامة 2021، موضحة أن التقديم يتم إلكترونياً لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية، مؤكدة على أن تفعيل جميع عمليات التقديم إلكترونياً تسهيلاً على أولياء الأمور والطلاب، في الالتحاق بمدارس الثانوية، لافتة إلى أن تسجيل البيانات بشكل صحيح تعتبر مسؤولية الطالب وولي أمره، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

وترصد «الوطن» خطوات تقديم الثانوية العامة 2021:

1- يتم تقديم الثانوية العامة 2021 من خلال هذا الرابط.

2- يجب على الطالب كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين به.

3- يقوم الطالب بالضغط على زر «تسجيل الدخول».

4- كتابة الاسم بدقة شديدة.

5- يضغط الطالب على زر «الدخول إلى التنسيق».

6- يضغط الطالب على زر «المزيد» للطلاع على جميع المعلومات عن مدارس الثانوية العامة.

7-يطلع الطالب على خريطة التنسيق لمعرفة الحد الأدنى لكل مدرسة بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

8-الضغط على زر «إملاء الرغبات».

9-الدخول على صفحة تقديم الرغبات للاطلاع على نوع التعليم بحسب درجة الطالب.

10-يقوم الطالب بالضغط على زر «مراجعة الرغبات».

11-يمكن للطالب إجراء أي تعديل على الرغبات قبل الحفظ.

«التعليم» تعلن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أنه سيتم تحديد آلية حضور الطلاب للمدارس وفق الوضع الوبائي في مصر، مؤكدة أن الدراسة تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل، وتنتهي 16 يونيو 2022.

وأضافت الوزارة، أنه جرى تحديد بدء امتحانات طلاب صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، مؤكدة أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تأتي ضمن أيام الدراسة الفعلية، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 11 يونيو 2022، مشيرة إلى أنه جرى انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة الأدبية الأدبية اليوم والتي عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.