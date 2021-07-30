«المستشفيات الجامعية» تحذر من الأحذية الضيقة لمرضى القدم السكري

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل إطلاق مبادرة «قدم صحيح» لتوفير علاج بالمجان لمرضى القدم السكري، ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، موضحًا أن مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزت مجموعة من الأرقام الصحية، منها ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري: «هناك ملايين الأشخاص مصابون بمرض السكري، حيث يؤثر على أعضاء أخرى في الجسم مثل الأعصاب والعينين ووصول الدم إلى الأطراف وبخاصة القدمين».

وأضافت عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «مع الإهمال تزداد إمكانية إصابة القدم بالجروح والكدمات وتتعرض القدم لمشكلات بسبب ارتداء الأحذية الضيقة، وبالتالي فإن لدينا مشكلة حقيقية هي قلة الوعي بخطورة ارتفاع نسب السكر في الدم وعدم الحفاظ على معدلات مناسبة وعدم الوعي بالآثار الجانبية التي تسببها الإصابة بمرض السكر».

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: «من خلال مبادرة حياة كريمة، أطلق الرئيس للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مؤسسة (صناع الخير)، إحدى مؤسسات المجتمع المدني النشطة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة في 16 مستشفى جامعي، وسيزداد هذا العدد».

وأردف، أن الاكتشاف المبكر للجراح في قدم المصاب بمرض السكري، وطريقة العناية، تكون مهمة في التشخيص والحفاظ على القدمين، مردفًا: «بسبب عدم الوعي أو استخدام الأدوية المناسبة أو التدخل الطبي المناسب فإن الحالة تنتهي إلى البتر، ولهذا فإن المضاعفات التي يمكن تجنبها من خلال هذه المبادرة ستقي الإنسان من بتر قدميه».

وأكد، أن أي إنسان يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل غير متحكم فيه، إذا أصيب بأي جروح في القدم أو الآلام فيها، يجب أن يبادر إلى الكشف.