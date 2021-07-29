«صناع الخير»: مبادرة طبية للكشف المبكر وعلاج القدم السكري ضمن «حياة كريمة»

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، وأحد سفراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إن كل موارد الدولة والقطاع الخاص والمدني مُسخرة من أجل «حياة كريمة»، لأنها مشروع القرن، حيث سيتم تنيفذها خلال 3 سنوات بقيمة 700 مليار جنيه لخدمة 60 مليون مواطن.

وذكر أن المبادرة تُنفذ بتعاون من مختلف القطاعات ومؤسسة «صناع الخير»، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة للكشف المبكر وعلاج القدم السكري، وتنظيم قوافل طبية مختلفة بالتعاون مع «حياة كريمة» في القرى المستهدفة في المرحلة الأولى.

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية في للقناة الأولى في نشرة التاسعة، أنه يتم تطوير المرافق وخدمات الصرف الصحي ومراكز الشباب من قبل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسط متابعة دورية من رئيس الوزراء للتنسيق بين الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، أنه سيتم الانتقال إلى قرى المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لأن المبادرة تهتم بالجانب الاجتماعي والتعليمي والسياسي والرياضي والثقافي والمهني لأكثر من 60 مليون مواطن برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يريد تحسين حياة المواطن المصري إلى الأفضل خلال وقت قصير.

وأطلق الرئيس السيسي مبادرة «حياة كريمة» في عام 2019 من أجل تطوير حياة المواطنين في الريف المصري بعد سنوات من الإهمال التي عانت منه القرى المصرية على مدار عقود من خلال أنظمة حكم مختلفة ركزت على العاصمة والإسكندرية.