«Uber» الأكثر استخدامًا.. تطبيقات السفر تستحوذ على 86% من وقت المستهلكين

بعد أن ظلوا في حالة إغلاق لأكثر من عام، يتطلع المواطنون في جميع أنحاء العالم للتعويض عن الوقت الضائع وتنفيذ خطط السفر التي وضعوها من قبل، وحال فيروس كورونا دون تنفيذ ذلك.

وبينما تقود التطعيمات لإعادة فتح الدول حدودها مرة أخرى، فقد استحوذت التطبيقات الخاصة بالرحلات والسفر نحو 86٪ من أوقات المستهلكين هذا العام مقارنة بالعام السابق، وفقًا لموقع «businessofapps».

وجاء تطبيق خرائط Google الأكثر تنزيلًا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث يغامر المزيد من المستهلكين بالرحلات المحلية، تلاه تطبيق Uber الذي احتل المرتبة الثانية من حيث التنزيلات والمركز الأول لمتوسط ​​المستخدمين الشهريين.

وفي الوقت نفسه، عادت تطبيقات حجز السفر مثل Booking.com، لتحتل المركز السابع من حيث عمليات التنزيل العالمية، واحتلت AirBnB المرتبة التاسعة للتنزيل في جميع أنحاء العالم.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الوقت المستغرق في تطبيقات السفر والملاحة بنسبة 86٪ على أساس سنوي، وذلك لتحقيق مستويات ما قبل الجائحة.

وفي بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، حيث تم تخفيف قيود السفر بسرعة مع زيادة التطعيمات، احتلت تطبيقات مثل American Airlines و Fly Delta و Southwest Airlines مرتبة ضمن أفضل 20 تطبيقًا للتنزيل ومتوسط ​​MAU عند النظر إلى تطبيقات السفر والتنقل.

وأضاف موقع «businessofapps»: «يمكننا أن نتوقع أن نرى استمرار استخدام وتنزيلات تطبيقات السفر في الارتفاع مع عودة الأمور إلى طبيعتها».

وأظهر آخر تحديث للبيانات أيضًا في يوليو، أن 14.7 مليون شخص استخدموا تطبيق COVID-19 من قبل NHS في المملكة المتحدة مقارنة بـ 14.4 مليون في أواخر يونيو.