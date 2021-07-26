«أوبر»: تقييم السيارة الكهربائية الجديدة الأسبوع الحالي 

قالت مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام إن شركة أوبر ستبدأ التجارب العملية للسيارة الكهربائية الجديدة بعد الوقوف على مدى ملاءمة السيارة الجديدة للأجواء المصرية.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن التقييم الفعلي على أرض الواقع سيساهم في إبراز نتائج ومطابقة السيارة للعمل في مناخ القاهرة الذي يختلف قطعاً عن المناخ في الصين أو أي دولة أخرى في العالم.

وأكدت أن شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية انتهت من تجاربها للسيارة الكهربائية EN70 الجديدة.

كان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية انتهت من تجاربها للسيارة الكهربائية EN70 الجديدة مشيراً إلى أن إيجابية نتائج التجارب قائلا: «جاءت مُرضية جدا بشكل كبير لتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح»، مؤكدا انتهاء التجارب في سبتمبر المقبل بعد بدئها في الأول من يوليو الحالي لمدة 3 أشهر بعد استيراد نحو 13 سيارة من الشركة الصينية.

في نهاية يونيو الماضي أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

ووقَّعت شركة النصر لصناعة السيارات مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.