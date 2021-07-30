مدرب سيف فرج لطلاب الثانوية العامة: «ذاكر يلا» (فيديو)

قال محمد مجدي، المدير الفني للبطل الأولمبي سيف عيسى الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، وهداية ملاك الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو، إن توجيه اللاعبين بالصراخ والصوت العالي يختلف بين لاعب وآخر: «في لاعب ينفع تزعق له ولاعب تاني ماينفعش تزعق له».

وأضاف "مجدي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «سيف لو زعقت له بطريقة غلسة مش هيسمع الكلام، فقلت له 50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي وتبقى بطل يلا».

وطلب منه الإعلامي أحمد فايق رسالة على الهواء لطلاب الثانوية العامة، لتشجيعهم، ورد قائلاً: «ذاكر يلا، وفي ناس بعتت لي إن اللي مكسل يشتغل يتقال له عليك ديون يلا».

واشتهر مدرب سيف عيسى بجملة «50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي»، حيث كان يحفز لاعبه في آخر دقيقة من عمر المواجهة مع اللاعب النرويجي أندريه أورديمان، والتي نجح خلالها في انتزاع المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بفوزه بنتيجة 12-4.