بعد معركة المرج الدامية.. نائب الدائرة يطالب بقسم شرطة ثان: المنطقة مكتظة

شهدت منطقة المرج أحداث دامية، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر مشاجرة بين عائلتي «السميطي» و«السوهاجي»، التي استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 4 من المواطنين بإصابات بالغة، فضلا عن إلقاء قوات الأمن القبض على 15 متهمًا من العائلتين، أحليوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

نائب المرج: الموضوع حاليا مستقر

من جانبه، قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن هذه المشاجرة من الوارد أن تحدث في أي مكان داخل مصر، لافتا إلى أنه لا توجد معارك مستمرة في منطقة المرج، كما يروج البعض علي السوشيال ميديا، حيث إن السبب في انتشار هذه المعركة وتداولها بشكل مبالغ، لأنها كانت أمام محطة مترو المرج، وقام العديد من المواطنين بتصويرها: «الموضوع حاليا مستقر وننتظر تحقيقات النيابة».

المرج تحتاج إلي قسم شرطة آخر

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ« الوطن»، أن المرج منطقة مكتظة بالسكان، حيث يعيش بها ما يقرب من 3 ملايين مواطن، على مساحة جغرافية تصل لـ40 كيلو متر مترامية، ورغم هذا لا يوجد بها إلا قسم شرطة وحيد: «محتاجين قسم شرطة كمان في المرج زي ما فيه 3 في مدينة نصر، ويوجد لدينا أرض تابعة للدولة، وملك قطاع الأعمال، على مساحة على 14 فدانا في المرج الغربية، وطالبت كثيرا بإنشاء مجمع خدمات شرطية متكامل بها».

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تقوم بدوها على أكمل وجه، للحفاظ على الأمن والاستقرار العام داخل المرج، إلا أن بعض الأماكن بينها وبين قسم الشرطة العديد من الكيلو مترات، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان بتاخر قوات الأمن: «أطالب رئيس الوزراء بنقل الأرض الخالية من قطاع الأعمال إلى المحافظة ومن ثم يتم تخصيصها إلى مجمع خدمات شرطية شاملة من قسم شرطة وإدارة مرور وغيرهما».