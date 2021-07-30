نحيب وغضب في محيط مشاجرة المرج.. هنا كانت حرب شوارع دامية

في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وتحديدًا في الواحدة بعد منتصف الليل، شهد شارع المحطة بمنطقة المرج مشاجرة دامية، بين عائلتي «السميطي» و«السوهاجي»، استخدم فيها أسلحة نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء وشوم، في مشهد أثار الرعب في نفوس جميع سكان المنطقة.

4 ساعات من إطلاق النار.. وسقوط قتلى ومصابين

شهود العيان في شارع المحطة يروون لحظات الرعب التي سيطرت على المكان ليلة أمس، ويحكون عن 4 ساعات متواصلة من إطلاق النار استمرت في المكان، تلك المشاجرة التي بدأت، بحسب أقوال شهود العيان، بخلاف بسيط بين أحد أفراد عائلة السميطي وآخر من أفراد عائلة السوهاجي، إلا أن الأمر تطور وتدخل بقية أفراد العائلتين.

استخدام الأسلحة النارية في المشاجرة زاد من حدتها، وزاد كذلك من ضحاياها، بعدما لفظ أحد أفراد عائلة السميطي، ويدعى «حسين السميطي»، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بطلقة نارية في صدره، وسط أنباء عن وفاة شخص آخر من أفراد عائلة السوهاجي، الأمر الذي زاد من الأزمة، وأدى إلى اشتعال الشجار بشكل أكبر.

الأمن في مكان المشاجرة.. السيطرة على الوضع

يحكي شهود العيان عن لحظات دخول قوات الأمن بشكل مكثف إلى الشارع، بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى فرار عدد كبير من أطراف المشاجرة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع، وفيما بعد ألقت القبض على ما يقرب من 15 شخصا من أفراد العائلتين كانوا في الشجار.

مشهد ما بعد المشاجرة.. الحزن يخيم على المكان

في صورة حزينة، سيطرت على شارع المحطة بمنطقة المرج، بعد ساعات من «حرب الشوارع» بدأت في الواحدة بعد منتصف الليل، لم يكن في الشارع أحد من أفراد عائلة السوهاجي، بينما امتلأ الشارع بجميع أفراد عائلة السميطي، رجالهم يظهر على وجوههم الغضب على رحيل كبيرهم «حسين السميطي»، بينما نسائهم يرتدين الأسود، ويجلسن في أحد أركان الشارع ولم يفارقهم البكاء والصراخ.