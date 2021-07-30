تفاصيل معركة المرج الدامية: مقتل شخصين بسبب محل عصير وحبس 15 متهما

في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، كان الهدوء يسود جميع شوارع منطقة المرج، ومع بزوغ فجر اليوم الجديد، تبدل الحال، وتحول الهدوء إلى عاصفة، إثر نشوب مشاجرة كبيرة استمرت 4 ساعات متصلة، بين عائلتي «السميطي» و«السوهاجي»، والتي عرفت بـ معركة المرج الجديدة وأسفرت عن مقتل شابين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، نُقلوا على أثرها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم، وبقي الوضع متأججًا حتى تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المكان، وألقت القبض على 15 متهمًا من الجانبين، وعثر بحوزتهم على أسلحة خرطوش، وأحليوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، بتهم القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر نارية وممارسة أعمال البلطجة.

بداية مشاجرة المرج الجديدة

شرارة بداية معركة المرج الدامية، انطلقت عندما نشب خلاف بين بائع جائل يدعى أحمد السميطي، بسبب وقوفه أمام محل عصير ملك عائلة «السوهاجي»، في محيط محطة مترو المرج، لبيع بضاعته، لكن الأخير اعترض على مكان وقوف البائع، فما كان من البائع الجائل إلا أن اعتدى عليه بالضرب بشومة فسقط على الأرض مصابًا ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد دقائق سرت شائعة بين أسرة المصاب وأقاربه بأنه مات، لتتحول معها المنطقة لساحة للمعركة، وحضر شقيق صاحب محل العصير بصحبته 3 آخرين، وأطلقوا عدة أعيرة نارية تجاه البائع الجائل وشقيقه الذي يدعى حسين السميطي، مما أدى لوفاته في الحال، وإصابة شقيقه بإصابات مؤثرة.

أسلحة نارية ومولوتوف

حضرت عائلة «السميطي» بالأسلحة النارية والشوم والمولوتوف، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مع عاجلة «السوهاجي» قرابة ساعتين، ما أسفر عن إصابة عدد من الجانبين ووفاة شخصين، وتمكنت قوات الأمن المركزي من السيطرة على مشاجرة المرج الجديدة، وألقي القبض على 15 شخصا من طرفي مشاجرة المرج، وأغلقت المنطقة المحيطة لمحطة مترو المرج، وتحفظت على كاميرات المراقبة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الجريمة، حيث استمعت لأقوال الطرفين، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني المتوفين، لبيان أسباب وفاتهما رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، واستدعت 8 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.