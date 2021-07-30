إذاعية تشيد بالفيلم الوثائقي «صوت العرب»: «شكرا للشركة المتحدة»

وجهت الإعلامية القديرة أمينة صبري، رئيس إذاعة صوت العرب سابقا، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الفيلم الوثائقي الجديد، الذي جرى بثه للمرة الأولي، أمس، في الذكرى الـ68 لتأسيس إذاعة صوت العرب، قائلة «إنتاج هذا الفيلم بهذا المستوى الراقي يؤكد بأن القائمين على الشركة يعلمون جيدا قيمة الأشياء، والفيلم كان بمثابة إلقاء الضوء على دور مصر الريادي بالمنطقة كلها».

وأضافت «صبري»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إذاعة صوت العرب هي إذاعة غير مسبوقة على مستوى العالم، حيث إنه لم يحدث على مستوى العالم أن يكون جمهور إذاعة بعينها الأمة العربية بأكلمها، «إبراز الشركة المتحدة لدور صوت العرب ودور مصر العروبي ده شئ أسعدني كثيرا».

وأوضحت أن إذاعة صوت العرب جرى تأسيسها في 4 يوليو 1953، وكانت تحمل رؤية ثورة 23 يوليو العربية للوطن العربي، ولم يخترع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القومية العربية، ولكنه أبرزها، وجعلها ضمن الاهتمام الأول للمواطن العربي، «كل وقت ليه متطلباته، ومنقدرش نقارن الوقت بتاع 1953 بالآن، ودلوقتي عندنا آلاف الإذاعات والقنوات الفضائية، وكمان المتلقي اتغير».

وأشارت إلى دور مصر العربي، مؤكدة أنه يقبع في قلب السياسة المصرية، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توطيد العلاقات العربية والأفريقية والعالمية، لافتة إلى أن إذاعة صوت العرب نجحت في حمل الرؤى المصرية إلى المستمعين العرب في كل مكان، كما وقفت بجانب الحق العربي في كل المواقع، منذ نفي الملك محمد الخامس، ملك المغرب سابقا، من قبل الاحتلال الفرنسي في تلك الآونة، «صوت العرب بتؤدي دورها بشرف، والسياسة المصرية عمر ما كان ليها أهداف ومصالح أو أطماع، ولكنها كانت دائما خلف الحق والموضوعية، وملناش أطماع في أي بلد».