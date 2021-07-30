مدرب سيف مجدي وهداية ملاك: «كانوا رايحين يكسبوا.. وبكيت بسبب الجمهور»

قال محمد مجدي المدير الفني للبطل الأولمبي سيف عيسى الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، وهداية ملاك الحاصلة على برونزية أولمبياد طوكيو، إنهما كانا يحلمان بالفوز بميدالية أوليمبية: «ده كان حلمهم، وكانوا رايحين يكسبوا، ولو بيتمرنوا عشان يروحوا يلعبوا مش هيكسبوا».

وأضاف مجدي خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «أكتر حاجة كنا مبسوطين لها إن الناس كلها فرحانة وبكيت في الملعب لأني حسيت إن كانت مبسوطة جدا».

وحول إعداد البطل الأولمبي، أكد أنه يجب أن يبدأ ممارسة اللعبة بداية من سن السادسة: «هناك لاعب موهوب ولاعب آخر يتمرن بجد، واللاعب الذي يعتمد على التمرين بشكل أكبر من الموهبة يحتاج إلى مدرب قوي، كما أن القانون الجديد يحتاج إلى طول، وبالتالي يجب أن يكون اللاعب أطرافه طويلة، والقانون الجديد لن يساعد قصار القامة على الفوز».

وحول آلية احتساب النقاط، قال: «اللاعب يرتدي سينسور في قدمه، ويتم حساب النقاط تلقائيا بدلا من الاعتماد على الحكام بشكل كلي في احتساب النقاط، لكن الحكام يحتسبون بعض النقاط مثل الخبطات».