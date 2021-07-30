«منافسو الأمس».. مدرب سيف وهداية يحكي تفاصيل أول لقاء بهما

تحدث محمد مجدي، المدير الفني للبطل الأولمبي سيف عيسى الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، وهداية ملاك الحاصلة على برونزية الأولمبياد، عن تفاصيل لقائه بلاعبيه، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc».

وأشار إلى أن أول لقاء بينه وسيف عيسى كان عمر الأخير فيه 14 سنة: «دربه مدربون رائعون مثل هاني قدري وأحمد زهران وتامر عاطف ومحمود خليل.. محضرتش سيف كتير وهو صغير لأني كنت في نادي منافس، وكان معايا لاعيبة كويسة ومكنتش باخد بالي».

وواصل: «عندما كان عمره 17 سنة كان يتدرب مع دكتور أحمد زهران لعب معنا في الفريق الأول للمنتخب الوطني تأكدت من أنه سيصبح لاعبا قويا».

وأكد، أنه مسؤول عن سيف مسؤولية كاملة، ويحرص على أن ينصحه بالالتزام وأن يمتلك الرغبة اللازمة لكي يحقق الانتصارات والنجاحات: «لو هو مش عاوز، لو جابوا له مين مش هيبقى كويس».

وأوضح، أن نفس الأمر ينطبق على هداية ملاك، حيث كان يدرب لاعبات منافسات لها: «هي لاعبة مجتهدة ومحترمة جدا وتحب الرياضة.. ربنا كرمها آخر كرم إنها عملت ميداليتين أوليمبيتين رغم الإصابة».

وتابع، أنها غيرت الوزن الذي تلعب فيه وهو ما لا يعد عيبا: «كانت مصابة طول الوقت بعد الأولمبياد الأخيرة، واستطاعت أن تحقق ميدالية ثانية في هذه الأولمبياد».