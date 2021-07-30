صفاء أبو السعود عن زوجها الراحل الشيخ صالح: «بحسه دايما موجود معايا»

وجهت الفنانة صفاء أبو السعود، رسالة إلى روح زوجها الراحل، الشيخ صالح كامل، قائلة: «بحس دايمًا إنه موجود بس مسافر، لأن معظم وقته كان في شغله، وكان بيسافر كتير، وبحس دايمًا إنه موجود معايا».

وقالت «أبو السعود»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي: «أنا بوعده دايما هاعمل فن حلو وراقي ويشرف وميكونش فيه أي ابتزال ولا أي حاجة تزعلك، ولا تضايقك، ودايما فاكراه في قلبي».

وأشارت إلى أنها تحب الفن جدًا، ووزارة الرياضة، طلبت منها الانضمام إلى أحد الأعمال التي تقدمها ومنها أغنية لمصر، وهي أغنية «فجر الضمير»، موضحة أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا في العديد من المناسبات، ومنها أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت أنها تحب الاستعراض والغناء، والتمثيل، ولكن الاستعراض فيه كل فروع الفن.

وعن عودة الفنانة شريهان مرة أخرى إلى الساحة الفنية، قالت: «أنا بحب شريهان، ونيللي وسمير غانم جدًا، وبشوفهم كلهم أبطال وناجحين».

وحلت الفنانة صفاء أبوالسعود، ضيفة على برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، الجمعة، حيث تحدثت عن حياتها الفنية وعودتها مرة أخرى، وتفاصيل أعمالها السابقة، ومنها أغنيتها «أهلا بالعيد»، متطرقة للحديث عن طفولتها ومشوارها الفني.