مدرب سيف عيسى يوجه له نصيحة: مفيش حد شاطر لواحده.. اسمع كلام من تثق فيه

تحدث محمد مجدي المدير الفني للبطل الأولمبي سيف عيسى، الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، والبطل الأوليمبي هداية ملاك، الحاصلة على البرونزية أيضا، عن لاعبه «سيف» قائلا: «أحبه كثيرا لأنه لاعب ملتزم جدا، ووالداه يدعمانه كثيرًا.. وأوجه له نصيحة واحدة، وهي أن الشخص الذي تثق فيه يجب أن تسمع كلامه حتى تحقق معه ما تريد.. مفيش حد شاطر لوحده، ربنا معاك وإن شاء الله تتجوز قريب».

كما تطرق «مجدي» إلى ما تحتاجه اللعبة في مصر، قائلًا: «المدربين المصريين لازم يتعاملوا بطريقة أشيك وأقوى من كده».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «وبالنسبة للألعاب الجماعية فهي عبارة عن ميدالية واحدة، أي أننا ننفق مبالغ مالية على 40 لاعبا تقريبا حتى يحصلون على ميدالية.. عاوزين 25% من اللي بيتصرف على الألعاب الجماعية».

وتابع: «كانت هناك عنصرية في التحكيم بمباريات اللعبة، لكنها قلت كثيرًا بسبب دخول عنصر التكنولوجيا في عملية التحكيم».

ووجه الشكر لـ إيهاب جابر عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، بسبب تحمله المشاق في الفترة الماضية: «سنلتقي قريبا للحديث عن الخطط المستقبلية، أما الآن فنحن في فترة راحة.. إحنا مفضيين دماغنا».