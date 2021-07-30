صفاء أبو السعود: «نفسي في دور مكتوب حلو يناسبني دلوقتي»

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن فترة غيابها الطويلة عن المجال الفني لن تتكرر، حيث إنها ستظهر في أدوار فنية خلال الفترة المقبلة، «فيه مسرحية معروضة عليا دلوقتي، وأنا بشوفها، ولو كانت مناسبة هعملها إن شاء الله».

وأضافت «أبو السعود»، خلال استضافتها ببرنامج «ليالي TEN»، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على فضائية «TEN»، أنها تعشق نوع الدراما التلفزيونية، ودائما ما تأمل بالعودة بالزمان للوراء لتتذكر مسلسلات كـ«غوايش، وهي والمستحيل»، مضيفة: «أنا نفسي في دور حلو يناسب صفاء دلوقتي، ونفسي في حاجة مكتوبه حلو».

وأوضحت أنها لن تعمل في أي من الأعمال الدرامية المقبلة، إلا بعدما يراها مخرج العمل في دور يليق بها، «لازم المخرج هو اللي يختارني للعمل، المنتج ممكن يجيب صفاء، ولكن المخرج هو أهم حاجة لما يكون شايفني في الدور وأنا أقرى نص يعجبني يبقي العمل هينجح».

وأكدت أنها تعشق كلا من الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة نيلي وشريهان، لافتة إلى أن نجاح مجال الفوازير في مصر، يعود الفضل فيه لفهمي عبدالحميد، «كنت بشوفهم كلهم نجوم وأبطال وحلويين، والمواهب موجودة ولكن مجهود المخرج في تقديمهم هو السر».

وتابعت: «ربنا اختار لينا قيادة سياسية فعلا نجحت في تغيير مجرى حياتنا».