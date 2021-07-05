بوسي شلبي تحيي الذكرى الأولى لرجاء الجداوي: وحشتيني يا أغلى الناس

أحيت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على الانستجرام، الذكرى السنوية الأولى لوفاة صديقتها رجاء الجداوي.

ونشرت بوسي صورة تجمعها برجاء الجداوي وعلقت قائلة «وحشتيني يا أغلى الناس فاتت سنة وأنت في قلبي ومعي لن أنساكي حتى نلتقي اسألكم الفاتحة رجاء الجداوي».

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي 5يوليو 2020عن عمر يناهز ال83عاما بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفاته حيث قضت الراحلة 43 يوما، حيث في مستشفى العزل بالإسماعيلية،وتدخل بعدها في العناية المركزه تحت جهاز التنفس الصناعي بسبب مشاكل شديده سببتها كورونا لها في الرئتين.

واعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة صباح 5يوليو ، عبر صفحتها على فيسبوك وفاة والدتها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله»، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وكانت الراحلة رجاء الجداوي تتميز بعلاقاتها الطيبة والقوية بمعظم الوسط الفني،والمعروف عنها انها صاحبة الواجبات والمجاملات،حيث كانت أول المتواجدين في اي مناسبة سواء زفاف او عزاء بصحبة أصدقائها دلال عبدالعزيز وميرفت امين. لذلك كان يوم وفاتها يوم حزين على الوسط الفني الذي تحولت صفحاتهم على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي هو مسلسل «لعبة النسيان» في رمضان قبل الماضي، وقد أصيبت بكوفيد19 بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.

مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.