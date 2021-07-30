إجراءات جديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.. تعرف عليها

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الإجراءات الجديدة والمستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وهي كالآتي..

-تقدم لشركة التوزيع بعد استكمال الطلب والمستندات.

- سدد مقابل المعاينة (50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل..، وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل التيار للمنشآت السكنية

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 10 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن لشركة التوزيع التابع لها لتوصيل التيار للمنشآت السكنية وهي كالآتي..

- شهادة من الحي أو الوحدة المحلية تفيد بصدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.

- صورة عقد الإيجار أو سند الملكية أو خطاب تخصيص أستلام العين بالنسبة للمباني الحكومية (الأصل للاطلاع).

- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ...(الأصل للاطلاع)

- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير .. (الأصل للاطلاع)

- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية والصناعية .. (الأصل للاطلاع)

- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية والصناعية .. (الأصل للاطلاع)

- تصريح حفر من الوحدة أو الحي إذا تطلبت الأعمال ذلك.

- ما يثبت سداد قيمة المقايسة.

- عقد توريد الطاقة الكهربائية ويملأ بمعرفة المنتفع أو وكيله وهو 3 نماذج كالتالي.

- عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات.

- عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية / المحلات التجارية.

- عقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربائية (في حالة الإنشاءات والأغراض المؤقتة).