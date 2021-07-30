عميد «بنات عين شمس» تكشف حقيقة فيديو الطالبات بالجامعة

كشف الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، حقيقة الفيديو المتداول، لاحتجاجات طلاب كلية الفرقة الرابعة، بشأن عدم ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020- 2021، قائلة: «فديو تنظيمي ولا توجد احتجاجات أو تظاهرات».

وأوضحت أن بعض الطلاب، أرادوا دخول الكلية فترة الامتحانات، وتم احترام رغبتهم وإدخالهم، وتخصيص أحد المدرجات لهم، كغرف انتظار، بالإضافة إلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، أثناء التواجد، في ظل إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.

عميدة كلية البنات: الانتهاء من إعلان باقي النتائج قريبا

وأكدت عميد كلية البنات جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تم إعلانها بعدد من التخصصات والفرق الدراسية والشعب، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من باقي النتائج، وإعلانها خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، منوهة إلى أن الكلية تبذل قصارى جهدها لتوفير مناخ تام لجميع الطلاب يحقق السلامة والصحة ومواجهة أزمة كورونا فيروس «كوفيد 19».

وأكدت أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، صارت بهدوء ودون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتة إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، عن ارتفاع نسب النجاح لطالبات الكلية، بعد أداء الطالبات امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني، لما يقرب من 95% في جميع الشعب والفرق الأدبيه والعلمية والتربوية، وقالت إننا بدأنا بإعلان نتائج الفرقة الرابعة وسوف تعلن النتائج تباعا، بعد مراجعتها، وفي موعد غايته نهاية الأسبوع وذلك عبر وسائل الـ«أون لاين» وموقع الكلية، مشيرة إلى أنها سعيدة بنتائج الطالبات المتميزة في جميع الفرق وتتمنى لهم التوفيق دائما.