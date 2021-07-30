"الأرصاد" تكشف عن مناطق سقوط الأمطار وموعدها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، بنسب سقوط تصل لـ40% على فترات متقطعة، موضحة أن تلك التوقعات جاءت نتيجة لخرائط الطقس، ومخرجات النماذج العددية، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية أثناء النهار، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 44 مئوية.

أماكن سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة تتهيأ لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس، بنسب سقوط تتراوح من 30 إلى 40%.

درجات الحرارة المتوقعة خلال فترات سقوط الأمطار

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.