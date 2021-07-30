العثور على جثة مجهولة لشاب في مياه النيل بشبرا

تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة في مياه النيل بدائرة قسم شرطة شبرا، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وكشف هوية الشاب واستدعاء أسرته، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.

جثة في مياه النيل

كان مأمور قسم شرطة شبرا، تلقى بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة منتفخة ومتعفنة في مياه النيل، وعلى الفور تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة منتفخة ومتعفنة لشاب في العقد الثالث من العمر، وتبين عدم وجود ثمة أيه مستندات تدل علي هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة

وقال مصدر أمني، إنه جارِ فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة، لكشف غموض العثور على الجثة، وأضاف المصدر بأن فريق البحث في انتظار تشريح الطب الشرعي للجثة، لبيان هل توجد شبهه جنائية في وفاة الشاب من عدمه، وتابع المصدر بأن حالة التعفن والانتفاخ التي عليها الجثة، سوف تجعل من المستحيل أخذ البصمات للكشف عن هوية صاحبها من خلال البحث الجنائي، وأوضح المصدر بأن العثور على الجثة بالملابس، وبدون أي مستندات تدل على هويته، ترجح بأن سبب الوفاة قد يكون جنائي.

وأشار المصدر، إلى أنه سوف يتم تصوير الجثة، وتوزيع الصور على أقسام الشرطة في القاهرة والجيزة، في محاولة لكشف هوية المتوفى.