شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية: «هانت يا روحي»

نشر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة تجمعهما سويا أيام الطفولة، وعلق عليها قائلا «هانت يا روحي».

وكشف مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، لـ«الوطن»، أنها ستغادر المستشفى قريبا جدا، حيث إن حالتها حاليا مستقرة وستستكمل العلاج في منزلها.

ونفى المصدر ما تردد حول استعداد سفر ياسمين لاستكمال علاجها في الخارج، حيث أكد أن حالة ياسمين مستقرة ولا تستدعي السفر، ولكن تحتاج وقتا للتعافي.

العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز

وفي 17 يوليو أعلن أحمد العوضي عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

ولم تمر ساعات على هذا المنشور، وعاود العوضي الكتابة مجدداً عن زوجته بكلمات مؤثرة، أعرب فيها عن ضعفه الشديد بعد جراحة زوجته، ودعاها لمقاومة أزمتها الصحية كي تعود إليه مجدداً، لأنه لا يقوى على العيش بدونها، قائلا «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

وأضاف: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

ولاقى المنشور تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى ساحة دعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز.