ياسمين صبري: «ماليش حساب على فيس بوك.. وهقفل المزورة»

نفت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها على «تويتر»، وجود أي حسابات لها على «فيس بوك» وكلها مزورة ‏وكتبت ياسمين في تغريدة «لا يوجد لدي أي حسابات على فيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها، ⁧‫ياسمين صبري‬⁩».

آخر أعمال ياسمين في الدراما

الفنانة ياسمين صبرى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل «فرصة ثانية» والذي شاركت في بطولته بجانب أحمد مجدي وأحمد الشامي وسارة الشامي وأيتن عامر ونهال عنبر وأشرف ذكي وإدوارد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة «ملك» ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، نتيجة انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق «زياد»، من «ريهام» آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول «زياد» الابتعاد عن «ريهام» وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث «ملك»، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، عاد إلى «ريهام» وسافر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى من أجل ملك الذي يتضح خلال الأحداث أنها لم تفقد الذاكرة.

كانت الفنانة ياسمين صبري قد نشرت صورا لها مؤخرا، أثارت حديث السوشيال ميديا بسبب تشبيه الجمهور لها بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وأيضا بالعالمية كيم كارديشيان، وذلك لأنها ظهرت خلال الصور بملامح مشابهة إلى حد كبير.

آخر عمل لياسمين في السينما

وكان آخر عمل شاركت فيه ياسمين صبرى في السينما فيلم «الديزل»، والذي شاركت فيه بجانب محمد رمضان وهنا شيحة وفتحي عبدالوهاب وتامر هجرس وسهر الصايغ ومحمد ثروت وشيماء سيف ومحمد عز وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي.