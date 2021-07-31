اللبنانية «باميلا الكيك» تثير الجدل بنشر صور مع حسين فهمي

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الجدل بعد أن نشرت عبر «انستجرام»، مجموعة صور لها بصحبة الفنان حسين فهمي، وعلقت عليها «مع الكبير حسين فهمي»، وظهر الفنان المصري وهو يقبل «باميلا» خلال الصور.

الصور أثارت تساؤلات الجمهور هل يربطهما «عمل أم علاقة جديدة»، قبل ان يتم الكشف أنها من كواليس مسلسل «فارس»، حيث إن الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، ضمن أبطال المسلسل.

مسلسل «فارس» بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي وصلاح عبدالله وإيمان العاصي وملك أحمد زاهر واللبنانية باميلا الكيك وأحمد صفوت ودارين حداد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

ويجسد الفنان حسين فهمي خلال أحداث مسلسل «فارس» شخصية يقدمها لأول مرة، حيث يظهر بشخصية «رشيد السويفي»، وهو رجل أعمال يعاني من مشاكل نفسية، تجعله غير سوي، ما يتسبب في دخوله في صراعات مع أحمد زاهر.

آخر ظهور سينمائي لحسين فهمي

يذكر أن اخر ظهور سينمائي للفنان حسين فهمي، منذ 3 أعوام تقريبًا، من خلال فيلم «الكويسين» الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وتارا عماد وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وعمرو وهبة ومحمد مكاوي، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائي متخصص في النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزي في منزل عائلة الكويسين، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها في البداية.