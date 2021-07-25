7 فنانين «انضربوا بالقلم» بعد بيومي فؤاد.. بينهم صفعة «قبلة حسين فهمي»

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن تعرضه للصفع على وجهه، بسبب تحدثه مع زميله في طابور الصباح، حين كان طالبا في المدرسة، وذلك في تصريحات أُذيعت في فقرة «بالعربي كده»، التي تنتجها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعرضها برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة DMC.

وترصد السطور التالية، قصص 7 فنانين تعرّضوا لـ«الصفع» على وجوههم بسبب مواقف مختلفة، كما يلي:

نجوى فؤاد

الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، كشفت في تصريحات لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «CBC»، عن تعرضها لـ«الصفع» على وجهها، في حفل زفاف منى، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر: «انضربت قلم قوي جدا عشان طيرت 6 حمامات، والستارة اتقفلت، لكن جمال عبدالناصر قابلني واعتذر لي وبعت لي ظرف فيه 500 جنيه».

أحمد السقا

كشف الفنان أحمد عن تعرضه لصفعة قوية من والده، عندما كان في الصف الثاني الجامعي، حيث تشاجر مع والدته، وذلك خلال حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc».

تلقى الفنان أحمد السقا صفعة من والده، حين كان طالبا في عامه الجامعي الثاني، بعد مشاجرة مع والدته، حيث قال في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية CBC، أنّه تشاجر مع والدته وهددها بأنّه سيقفز من الشرفة، فجذبه والده من ملابسه وطلب من القفز، ثم صفعه على وجهه: «قال لي لما تطلع منك كلمة تبقى قدها، ولما تقول هنط يبقى لازم تنط».

يسرا

رفض والد الفنانة يسرا دخولها مجال الفن في بداياتها، وركض خلفها بـ«سكين» لمنعها من العمل في الفن، وقالت يسرا في تصريحات لبرنامج «الدنيا علمتني» المذاع على فضائية «إم بي سي 1»: «أنا شخصيًا الدنيا علمتني حاجات كتير، خاصة في بداية مشواري الفني اللي كان رافضه والدي نهائي، لدرجة إنه جري ورايا بسكينة وكان بيجي معايا لوكيشن التصوير».

وروت يسرا موقفا آخر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «تاني فيلم ليا كان اسمه (ألف بوسة وبوسة) مع حسين فهمي، والمخرج محمد عبدالعزيز طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض، فاتفقت مع المخرج على خدعة، يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وطلبت منه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدي، والمشهد اتعمل وأبويا ضربني بالقلم».

إلهام شاهين

اعترفت الفنانة إلهام شاهين، أنّ المخرج جلال الشرقاوي صفعها على وجهها، حين كانت تدرس في معهد فنون مسرحية، بسبب تطاولها عليه، وأضافت أنّ الشرقاوي كان عميدا لمعهد الفنون المسرحية وكان يؤمن بها، وجعلها بطلة فرقته المسرحية، لكنها لم تكن تحب أن يتحكم أحد في ملابسها أو شؤونها الشخصية، وفي إحدى المرات كان يزورها الفنان أشرف زكي في كواليس المسرحية، لكن جلال الشرقاوي رفض هذه الزيارة فتطاولت عليه، ما دفعه إلى صفعها على وجهها.

سميرة سعيد

روت الفنانة سميرة سعيد، خلال لقاء لبرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنّها تعرضت للضرب على وجهها من معلمها في الفصل: «خيالي واسع مع نفسي في المدرسة، وفي مرة قاعدة في الفصل وسرحانة، كنت بدوس على رقم 7 في الورقة اللي قدامي وخرمت الورقة، المدرس كان معدي قدامي وسألني عن اللي بعمله، وفجأة لقيت نفسي بتضرب قلم شوفت النجوم وقتها، ووقتها كان عندي 7 سنين».

أحمد رزق

قال الفنان أحمد رزق، إنّ والده صفعه عندما كان في الصف الثالث الإعدادي، بعدما علم أنّه يدخن السجائر، وأضاف خلال حواره مع الفنانة شيماء سيف، ببرنامج «تلاتة في واحد»: «مكنتش متعود يضربني، ودي كانت أول مرة يضربني، ومنساش القلم ده لحد النهارده، ولحد ما توفى مشربتش سيجارة واحدة قدامه، رغم إنه طلب مني ده بدل ما أروح البلكونة كل شوية».

بوسي

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ زوجها وليد الفطيم اعتدى عليها بالضرب في أكثر من مناسبة، لكنها كانت ترد عليه.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «الليلة دي»، الذي كان يعرض عبر شاشة «CBC»، في عام 2015: «تضررت منه سنين كتير، وكان بيضربني قلم، فبضربه قلمين فالله يكون في عونه خد مني حاجات كتير حلوة».