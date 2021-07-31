5 خدمات يمكنك الحصول عليها من «كشك السجاير»: تقدر تقبض معاشك منها

تشهد مصر تطور كبير في الانطلاق نحو منظومة التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة، وهو ما جعل تقديم خدمات يومية كانت تتطلب في الماضي وقتا طويلا ومجهودا شاقا بل والوقوف في طوابير من أجل الحصول عليها، أمرا سلسا للغاية الآن لدرجة أنه بمقدورك الآن سداد كافة فواتيرك دون الذهاب لمركز الخدمة الرئيسي من أقرب «كشك سجائر» في دقائق معدودة، بل وأيضا تستطيع نفعيل كافة معاملاتك المالية بضغطة زر دون أي عناء.

أبرز الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من أكشاك السجاير نرصدها لكم كما يلي:

فواتير الخدمات

يمكنك سداد فواتير المياة والكهرباء والغاز والإنترنت والتليفون الأرضي عبر ماكينات الدفع الموجودة بأكشاك السجائر.

شحن الهاتف المحمول

يمكنك شحن الهاتف المحمول وتحويل رصيد عن طريق الماكينات الموجودة لدى أكشاك السجائر.

فاتورة الإنترنت

يمكنك سداد فاتورة الإنترنت وكذلك يمكنك شراء باقات الإنترنت الإضافية عن طريق التوجه لأكشاك السجائر.

تحويل واستلام الأموال

في الماضي كان يلزمك الذهاب لفرع البنك أو لفرع مكتب البريد من أجل تحويل الأموال، ولكن هذا أصبح من الماضي، حيث يمكنك الآن تحويل الأموال واستلامها من الأكشاك القريبة منك بدون الذهاب لأي مكان.

قبض المعاشات

يمكنك الآن الحصول على معاشك من كشك السجائر الموجود أمام منزلك، فقط كل ما عليك هو فتح محفظة مالية على الهاتف المحمول عن طريق فرع شركة الاتصالات التابع لها ثم التوجه لمكتب التأمينات والمعاشات لتقديم طلب بذلك، ويمكنك وقتها الحصول على معاشك من كشك السجائر بدون الذهاب لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك وبدون الذهاب لفرع مكتب البريد أو فرع البنك.