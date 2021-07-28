تعرف على قيمة المعاش وطرق الاشتراك في تأمين العمالة غير المنتظمة

كشف اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، قائلا إن اهتمام الرئيس السيسي بالعمالة غير المنتظمة ليس وليد اللحظة، فمنذ 2015 كانت هناك توجيهات وتكليفات للاهتمام ورعاية هذه الفئة ورعاية ظروفهم، حيث يمكن أن يعملوا فقط يومين أو ثلاثة أيام في الشهر.

وأضاف «عوض»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الأربعاء، أن نصوص قانون المعاشات الجديد منح مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، لافتا أنه مازال هناك عدم وعي بإجراءات التأمين الاجتماعي وشروط الحصول عليه، لذلك مطلوب تكثيف حملات التوعية بنظام التأمين.

وأشار إلى أن أن أي شخص في الدولة يشترك في نظام التأمين بـ 21% من دخله، وهو عبارة عن حصتين، الحصة الأولى يدفعها صاحب العمل، وهي في حدود 12%، والحصة الثانية يدفعها المؤمن عليه، حوالي 9%.

وأوضح أنه جرى افتراض وجود دخل للعمالة غير المنتظمة، وليكن الحد الأدنى من أجل الاشتراك 1200 جنيه، وليشترك في التأمين يدفع 9% (100 جنيه شهريا تقريبا)، والدولة تدفع الـ 12%، وإذا حدثت إصابة للعامل أو توفى وكان مشترك في نظام التأمين لمدة 3 أشهر فقط، سيصدر لعائلته معاش شهري، وابنته تحصل على المعاش حتى تتزوج، «نفس نظام معاش العمالة المنتظمة».

وتابع: «أنا لو نجار مسلح بنزل اشتغل في المقاولات، ويشتغل باليومية، فلو عاوز اشترك في التأمين هعمل حاجة بسيطة وسهلة خالص، وهي مهنتي في البطاقة الشخصية الخاصة بي، لو مكتوب أني نجار مسلح، ومعنديش جهه عمل منتظمة، أروح التأمينات واشترك في نظام التأمينات الخاص بالعمالة غير المنتظمة».

وأوضح أن الحد الأدنى لمعاش العمالة غير المنتظمة 900 جنيه اليوم، لافتا أن الحد الأدنى سيتحرك كل عام، والهيئة تعمل حول إجراءات حصر العمالة غير المنتظمة في صمت، حتى الانتهاء من إعداد منظومة آلية تستطيع حصر كل العمال الذين يعملون في مجال المقاولات والمحاجر والمناجم، كمرحلة أولى، بإجراءات في منتهى البساطة، يتم بموجبه إصدار كارت ذكي للعامل دون لجوئه لمكتب التأمينات.