تفاصيل 15 يوما قضتها ياسمين عبدالعزيز في المستشفى: هتخرج قريب

لا تزال الفنانة ياسمين عبدالعزيز موجودة داخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين في داخلها، ومن المفترض أن تخرج خلال هذا الأسبوع بحسب تصريح مصدر مقرب منها لـ «الوطن»، مؤكدا أن حالة الفنانة الصحية جيدة وتحتاج فترة راحة فقط واستكمال علاجها في المنزل الفترة المقبلة.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الأيام التي قضتها ياسمين عبدالعزيز في المستشفى

وفي 17 يوليو، أعلن أحمد العوضي عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

ولم تمر ساعات على هذا المنشور، وعاود العوضي الكتابة مجدداً عن زوجته بكلمات مؤثرة، أعرب فيها عن ضعفه الشديد بعد جراحة زوجته، ودعاها لمقاومة أزمتها الصحية كي تعود إليه مجدداً، لأنه لا يقوى على العيش بدونها، قائلا «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

وأضاف: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنت بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

وبعدها تفاجأ جمهور ياسمين عبدالعزيز ببوست من شقيقها «وائل» عبر حسابه على «فيس بوك»، يشير أن حالتها حرجة جدا.

وتداول البعض عددا من الشائعات عن حالة الفنانة الصحية، منها من ردد أنها إزالة ورم من الرحم أدى إلى تدهور حالتها ومنهم من قال إنها قامت بإزالة جزء من القولون وهناك من ردد بإصابتها بتسمم في الدم.

العوضي يحذر من الانسياق للشائعات عن حالة ياسمين

وحذر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكّدًا أنَّها تكون عن طريقه هو فقط وليس عن طريق أحد آخر، وكتب قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير أني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم»، مضيفًا «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجه دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

وتردد في ذلك الوقت بدخول ياسمين عيد العزيز في غيبوبة لمده 14ساعة لينفي ذلك العوضي خلال منشور يوم 21يوليو كتب فيه «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة».

وأضاف: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

ومازال العوضي يتكتم أي تفاصيل عن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر «فيس بوك».