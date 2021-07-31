عاجل.. اعتقال ضابط شرطة على خلفية التحقيقات بقضية اغتيال رئيس هايتي

أعلنت شرطة هايتي، اعتقال ضابط شرطة رابع يدعى ويليام مويز في إطار التحقيق بقضية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيريه، إن الشرطة المعتقلين، كانوا يرافقون المرتزقة المسلحين أثناء الهجوم.

شرطة هايتي: هناك 9 عناصر آخرين في الشرطة بانتظار الاستجواب في القضية

وأشارت شرطة هايتي إلى أن هناك 9 عناصر آخرين في الشرطة بانتظار الاستجواب في القضية وقام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي» الذي يساعد سلطات هايتي في التحقيق، بتفتيش منازلهم.

ونفذت شرطة هايتي، 46 عملية استجواب واعتقلت 27 شخصا منهم 18 مواطنا كولومبيا، على ذمة الضلوع في الهجوم على مقر مويز في 7 يوليو الجاري، كما تبحث الشرطة عن 6 آخرين يشتبه بتورطهم في الجريمة بينم سناتور سابق، وقاضية سابقة ورجل أعمال.

وأعلنت سلطات هايتي، أمس الجمعة، الاشتباه بتورط القاضية السابقة في المحكمة العليا، وينديل كوك ثيلوت، بمقتل مويز، في وقت سابق هذا الشهر، ووجهت الشرطة، أمس الجمعة، اتهامات جديدة ضد القاضية بشأن صلاتها باغتيال رئيس البلاد، قائلة إنها التقت ببعض المرتزقة الكولومبيين المتهمين بقتله، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق، أصدرت الشرطة الهايتية مذكرة توقيف بحق ثيلوت، القاضية التي أطيح بها مع قاضيين آخرين في فبراير الماضي عندما زعم مويس أنه تم التخطيط لانقلاب ضده، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي صباح 7 يوليو الجاري، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال مويز في مقر إقامته الخاص، فيما أدى اغتيال رئيس البلاد إلى إغراق البلاد، في حالة أعمق من الفوضى، وأطلق حملة مطاردة دولية للمرتزقة والعقول المدبرة لعملية الاغتيال.