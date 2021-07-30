«قمحة»: ما شهدته تونس في 10 سنوات عاشته مصر في عام واحد

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، إن تونس شهدت 3 انتخابات تشريعية، و9 رؤساء حكومة منذ 2011، وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة، التي حكم فيها الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، كانت أفكار اليسار القومي تسيطر على البلاد، وفي 2011 حدث تحالف بين هذا التيار مع تيار الإسلام السياسي، مشددًا على أن نموذج أو «كتالوج» مخطط الفوضى في مصر وتونس، كانا متطابقين، وهناك مشاهد مشتركة، مثل أصحاب الفكر الاشتراكي واليساري الذين تحالفوا مع التيارات الدينية.

وأضاف «قمحة» في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، الجمعة، أن المرأة تصدرت مشهد الحراك السياسي في مصر وتونس، وساهمت في إنقاذ الدولة الوطنية، لافتًا إلى أن تونس عاشت في الفساد طويلًا، والرئيس التونسي يواجه تحديات وصعوبات كبيرة من أجل التغيير وإنقاذ البلاد، مشددا على أن التحرك الأخير كان بسبب العشر سنوات التي حكمت فيها حركة النهضة.

وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن ما شهدته مصر خلال سنة واحدة من حكم الجماعة الإرهابية، شهدته تونس في عشر سنوات، ولكن أصالة الشعب المصري وعمق مؤسسات الدولة، جعلته يكتشف الجماعة الإرهابية سريعًا، والشعب التونسي انخدع بالمتاجرة بالدين، واللعب على احتياجات الطبقات الفقيرة في المجتمع، مشيرًا إلى أن كلًا من مصر وتونس كانتا تحققان أعلى معدلات تنمية في المنطقة، ولكن عوائد هذه التنمية لم تصل إلى المواطن العادي، وبالتالي لم يشعر بها.

وأشار إلى أن مخطط الفوضى كان قائمًا على دراسات علمية، وحتى الشعارات التي رُفعت في المظاهرات كانت متشابهة، ولكن حاليًا مصر لديها إعلام قادر على مواجهة التحديات، وتوضيح الأمور ومواجهة الضغط الإعلامي المنافس.