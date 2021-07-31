«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، حيث قالت إن الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات النهائية، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات إليها والتركيز فقط على الامتحانات والمقررات الدراسية، لافتة إلى أن الامتحان يعقد ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»

وأضافت الوزارة، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» لطلاب الثانوية العامة 2021 يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حريصة على تتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تسريب الامتحانات ورصدها من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات على مدارس الساعة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» للثانوية العامة 2021، يعقد لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، مؤكدة أنه تم توفير الكثير من المراجعات والنماذج الاسترشادية على منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر وقناة مدرستنا 2 التعليمية ومنصة إدارة التعلم لتدريب الطلاب على شكل الامتحان النهائي وطبيعة الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب.

امتحان الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» يعقد بنظام البابل شيت

وأوضحت الوزارة، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، يعقد بنظام البابل شيت، ومسموح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي للاطلاع على المقرر الدراسي وكذلك جهاز التابلت لتسجيل الحضور، لافتة إلى أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، مع ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة العلمية تنتهي يوم 2 أغسطس المقبل، وسيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا وإعلان النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات.