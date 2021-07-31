«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة.. ورطبة على كل الأنحاء (صور)

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد ستشهد، اليوم، أجواء شديدة الحرارة رطبة على كل الأنحاء، وستظل درجات الحرارة في ارتفاع خلال الأيام المقبلة، مناشدة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» على ضرورة الإكثار من تناول المشروبات الباردة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مناطق من جنوب البلاد تتعرض لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التنويه تفصيليا حيال ثبوت النماذج العددية.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود الأسبوع الجاري ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة تسود كل المحافظات، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل وتستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل لترتفع الحرارة بشكل ملحوظ على كل المحافظات، مضيفا أنه يجب على المواطنين تجنب أشعة الشمس الحارقة ويفضل ارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، على أن انكسار الموجة الحارة لم يعرف حتى الآن موعده، لأن المؤشرات الأولية لارتفاع الحرارة متوقعة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتصل الحرارة على بعض المحافظات إلى 46 درجة مئوية، لذلك حذرت هيئة الأرصاد باتباع التحذيرات التي يتم نشرها خلال الأيام المقبلة، ويرصد التقرير درجات الحرارة المتوقعة أيام الموجة الحارة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25 درجة.

مطروح: درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا: درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان: درجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.