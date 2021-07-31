تعرف على الأيام الأكثر حرارة خلال الأسبوع المقبل: الحرارة تصل 46

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة بداية من الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحا أن الارتفاع الشديد خلال الأسبوع المقبل سيشمل مختلف محافظات مصر، وترتفع الحرارة بشكل كبير وملحوظ على معظم المحافظات لتصل إلى 46 درجة مئوية على محافظات الصعيد، و44 درجة على القاهرة الكبرى، وبالنسبة للإسكندرية والسواحل الشمالية فيسود طقس حار بشكل ملحوظ عن الأيام الماضية.

أيام الأربعاء والخميس والجمعة هي الأكثر حراً

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، أكثر الأيام حرا على محافظات القاهرة والجيزة وصعيد مصر، حيث تصل الموجة الحارة إلى ذروتها خلال هذه الأيام، مناشدا المواطنين اتباع الإرشادات التي تعلنها الهيئة العامة للأرصاد والابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء أغطية الراس بقدر المستطاع

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات حرارة الأحد

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة

درجة الحرارة يوم الاثنين

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.